بايدن يتحدث عن ما ستفعله مقاتلات «إف 16» في أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعده بعدم استخدام طائرات مقاتلة أميركية الصنع من طراز إف 16- للتقدم نحو روسيا.

وقال بايدن، بعد قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان اليوم الأحد، إنه حصل على "تأكيد قاطع من زيلينسكي بأنهم لن يستخدموها للمضي قدما والانتقال إلى الأراضي الجغرافية الروسية".

وكان بايدن قد مهد الطريق من حيث المبدأ لتسليم طائرات إف 16- أميركية الصنع إلى أوكرانيا كجزء من تحالف من الحلفاء، قائلا إن الوضع تغير.

وأوضح بايدن، على سبيل المثال، أنه إذا أحرز الأوكرانيون تقدما، فقد تنشأ حالة يحتاجون فيها إلى أسلحة ذات مدى أكبر مما لديهم حاليا.

كما قال بايدن إنه في حالة التوصل إلى اتفاق سلام في المستقبل، يمكن للطائرات المقاتلة أيضا أن تمنح أوكرانيا الثقة لمقاومة الروس إذا شنوا هجوما آخر.