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بايدن يصف المطالب بشأن سقف الدين بـ«غير مقبولة»

جو بايدن
21 مايو 2023 17:09

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، أن مطالب الجمهوريين في المفاوضات بشأن سقف الدين «غير مقبولة»، مشيراً إلى إمكانية التوصل إلى حل يجنب أكبر اقتصاد في العالم التخلف عن السداد.
وقال بايدن للصحافيين على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان، قبل أن يتجه إلى واشنطن، إن مطالب الجمهوريين الأخيرة بخفض الإنفاق كشرط لرفع سقف الدين للحكومة الأميركية «بصراحة غير مقبولة».
وأضاف: «حان الوقت الآن ليقوم الجانب الآخر بالتخلي عن مواقفه المتطرفة».
وأكد الرئيس الأميركي أنه سيتحدث مباشرة مع زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي على متن الطائرة الرئاسية خلال رحلة العودة إلى واشنطن، مضيفاً: «يمكننا التوصل إلى اتفاق».
وأشار بايدن أيضاً إلى أنه يدرس احتمال اللجوء إلى آلية دستورية لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد.

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المصدر: وكالات
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