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مستشار ألمانيا يناشد كوريا الشمالية إنهاء تجاربها النووية

مستشار ألمانيا يناشد كوريا الشمالية إنهاء تجاربها النووية
21 مايو 2023 17:05

ناشد المستشار الألماني أولاف شولتس كوريا الشمالية وقف تجاربها النووية والصاروخية.
وقال شولتس، اليوم الأحد، خلال زيارته لمنطقة الحدود بين الكوريتين: «هذه التجارب الباليستية يجب أن تتوقف. محاولة التعزيز النووي يجب أن تتوقف. هذا يعد تهديداً للسلام والأمن في المنطقة».
يشار إلى أنه منذ تولي كيم جونج أون السلطة في كوريا الشمالية في نهاية عام 2011، تسببت الدولة المعزولة سياسياً إلى حد كبير، في توترات دولية بصورة دائمة، لاسيما بسبب تجارب الصواريخ وبرنامج الأسلحة النووية الخاص بها.
ووصف شولتس الوضع بأنه خطير، كما وصف زيارة منطقة الحدود بأنها مهمة للغاية ومؤثرة، وذلك بالنظر إلى فترة تقسيم ألمانيا بين عامي 1949 و1990، وقال: «تم توحيد ألمانيا حالياً من جديد. من حسن حظنا حدوث ذلك»، وأشار إلى أنه يمكن للمرء استشعار حجم هذه السعادة عند المرور على هذه الحدود (بين الكوريتين).

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المصدر: وكالات
ألمانيا
أولاف شولتس
كوريا الشمالية
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