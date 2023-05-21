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بايدن يتوقع تحولاً «قريباً» في العلاقات مع الصين

جو بايدن
21 مايو 2023 16:57

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، إن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اتفقت على نهج موحد لاتباعه مع الصين يدعو إلى تنويع سلاسل التوريد لتقليل الاعتماد على دولة واحدة وألمح إلى أنه يمكن أن يتحدث مع الرئيس الصيني قريباً.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي «لا نسعى إلى الانفصال عن الصين. نسعى إلى تحييد المخاطر وتنويع علاقتنا مع الصين»، مضيفاً أن دول مجموعة السبع صارت متحدة أكثر من أي وقت مضى في «مقاومة الضغوط الاقتصادية معا والتصدي للممارسات الضارة».
لكن الرئيس الأمريكي قال في تعليقات عقب اختتام قمة استمرت ثلاثة أيام لزعماء مجموعة السبع إنه يتوقع تحسناً في العلاقات الفاترة مع الصين «قريباً جداً» بعد توتر في وقت سابق من هذا العام بسبب إسقاط الولايات المتحدة منطاداً صينياً حلق فوق مواقع عسكرية حساسة.
وقال بايدن «يجب أن يكون لدينا خط ساخن مفتوح».
وأضاف أنه اتفق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا العام الماضي على إبقاء قنوات اتصالات مفتوحة لكن كل شيء تغير بعد «هذا المنطاد السخيف الذي كان يحمل ما يعادل سيارتي شحن من معدات التجسس».
وأشار بايدن إلى احتمال حدوث تحول في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين قريباً، في تكرار لمضمون ما قاله للصحفيين قبل مغادرته لبلاده.
وقال بايدن «فيما يتعلق بالتحدث معهم (الصينيين)، أعتقد أنكم ستشهدون هذا التحسن في القريب العاجل».

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