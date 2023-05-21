تفاصيل «اتفاق جدة» لوقف إطلاق النار في السودان

قال سكان في الخرطوم إنه يمكن سماع دوي قتال متقطع بين طرفي الصراع السوداني في العاصمة اليوم الأحد، بعد أن بث اتفاق توسطت فيه السعودية والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة أسبوع الآمال في توقف مؤقت للقتال المستمر منذ خمسة أسابيع.

ومن المقرر أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وقعه الجيش وقوات الدعم السريع بعد محادثات في مدينة جدة السعودية، حيز التنفيذ مساء غد الاثنين ويخضع لآلية مراقبة مدعومة دولياً. كما يسمح بتوصيل المساعدات الإنسانية.

ولم تنجح اتفاقيات متكررة لوقف إطلاق النار منذ بدء الصراع في 15 أبريل في وقف القتال، لكن اتفاق جدة يمثل المرة الأولى التي يوقع فيها الجانبان اتفاقية هدنة بعد مفاوضات.

ومنذ بداية الصراع، فر 1.1 مليون شخص من ديارهم، سواء داخل البلاد أو إلى الدول المجاورة، مما أجج أزمة إنسانية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة.

ووفقاً لنص اتفاق جدة، ستتولى لجنة مؤلفة من ثلاثة ممثلين عن كل من طرفي الصراع وثلاثة أعضاء من السعودية ومثلهم من الولايات المتحدة مراقبة وقف إطلاق النار.

* «انتظار الهدنة»

اندلعت الحرب في الخرطوم بسبب خلافات بين قائدي طرفي الصراع، بشأن المرحلة الانتقالية التي كان من المقرر أن تفضي إلى إجراء انتخابات بإشراف حكومة مدنية.

وركزت محادثات جدة على السماح بوصول المساعدات واستعادة الخدمات الأساسية. ويقول وسطاء إن هناك حاجة إلى مزيد من المحادثات لسحب القوات من المناطق الحضرية من أجل إبرام اتفاق سلام دائم تشارك فيه قوى مدنية.

وقالت نشرة للأمم المتحدة إنه تم التحقق من وقوع 34 هجوماً على منشآت للرعاية الصحية منذ بداية الصراع، وإن نهب الإمدادات الإنسانية والهجمات على المرافق الصحية مستمر منذ أن وقع الجانبان على تعهدات في جدة في 11 مايو بحماية إمدادات المساعدات والبنية التحتية المدنية.

ومنذ نشوب الصراع، امتدت الاضطرابات في أجزاء أخرى من السودان وخاصة إقليم دارفور في الغرب.

وقُتل نحو 705 أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 5287، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، على الرغم من أن العدد الحقيقي للقتلى يُعتقد أنه أعلى من ذلك بكثير.