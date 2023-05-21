بابا الفاتيكان يوجه رسالة لطرفي الصراع في السودان

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الأحد طرفي الصراع في السودان إلى إلقاء السلاح، وعبر عن حزنه إزاء أعمال العنف المستمرة في البلاد منذ أكثر من شهر.

وقال البابا "تشجيعاً للاتفاقات الجزئية التي تم التوصل إليها حتى الآن، أجدد مناشدتي الخالصة لإلقاء السلاح".

وأضاف "أدعو المجتمع الدولي إلا يدخر جهدا حتى تسود لغة الحوار ويتم رفع المعاناة عن كاهل الناس".

وأدت المواجهات بين طرفي الصراع في السودان إلى تدهور الأوضاع الإنسانية. ووقع الجانبان اتفاقا في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مساء غد الاثنين.