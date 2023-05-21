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ارتفاع ضحايا تدافع الجماهير باستاد لكرة القدم في السلفادور

رجل في سيارة إسعاف بينما يتجمع الناس بعد تدافع قبل مباراة كرة قدم
21 مايو 2023 14:05

قال مدير وكالة الدفاع المدني لويس ألونسو أمايا مساء أمس السبت إن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب نحو 100 آخرون بجروح خطيرة في تدافع للجماهير بإستاد "كوسكاتلان" لكرة القدم في السلفادور.

وقالت الشرطة، في وقت سابق، إن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في حادث التدافع. وتم نقل المصابين، وكان اثنان منهم على الأقل في حالة حرجة، إلى مستشفيات قرب استاد "كوسكاتلان" لكرة القدم في العاصمة سان سلفادور، حسبما أعلنت الشرطة عبر تويتر في وقت سابق.

وتم إلغاء المباراة بين فريقي "إف سي أليانزا" و"سي دي فاس"  حيث هرع عمال الإنقاذ لإغاثة المصابين. ووقع الحادث عندما حاول المشجعون دخول الاستاد. وقال أمايا "بدأ كل شيء في قطاع سول جنرال، حيث ساد ذعر جماعي بسبب زيادة عدد التذاكر المباعة، الأمر الذي أدى إلى تضرر 500 شخص".

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وذكرت صحيفة "لا برينسا جرافيكا" المحلية أن المشجعين كانوا قد اشتكوا من أن الاستاد كان مكتظا بالفعل حيث كان ينتظر الكثير من الأشخاص الدخول.

وقال أحد المشجعين "كانت هناك بوابتان مفتوحتان فقط في الملعب بأكمله". وأضاف أحد المشجعين للصحيفة "أراد الناس في الخارج شق طريقهم للدخول فسقطواعلينا جميعا".

وقالت ساندرا أرجويتا، وهي مشجعة أخرى، إن الأطفال وكبار السن تضرروا مما أدى إلى خلع البوابة "للحصول على بعض الهواء لأن هناك الكثير من الأشخاص وكنا نختنق". ووصفت الصحيفة الجماهير المذعورة في مباراة الدرجة الأولى بأنها "انهيار بشري".

المصدر: وكالات
كرة القدم
تدافع
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