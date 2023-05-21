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رئيسة وزراء إيطاليا تتفقد المناطق المتضررة من الفيضانات

بعد أن ضربت مياه الفيضانات منطقة إميليا روماني
21 مايو 2023 13:53

مازالت مناطق في إيطاليا تخضع لأعلى مستويات التحذير، عقب أن أدت الفيضانات لهطول أمطار غزيرة، حيث من المتوقع أن تزور رئيسة الوزراء جورجا ميلوني المناطق الأكثر تضرراً في منطقة إيميليا رومانيا اليوم الأحد.

وقالت وكالة الدفاع المدنية في وقت متأخر من أمس السبت إن مستوى التحذير ينطبق في صقلية بالإضافة إلى أجزاء من منطقة إيميليا-رومانيا بشمال البلاد.

وعلى الرغم من انحسار الأمطار، أصدر الجيولوجيون تحذيرات من وقوع انهيارات أرضية.

وقال الجيولوجي باردي انتوليني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن الكثير من الطرق اختفت تماماً، وسوف يتعين إعادة بنائها من البداية.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أنه من المتوقع وصول رئيسة الوزراء جورجا ميلوني لمدينة فورل اليوم، التي تضررت بصورة كبيرة من الفيضانات. وكانت ميلوني قد غادرت قمة مجموعة السبع المنعقدة في اليابان مبكرا، من أجل تقييم التطورات في إيطاليا. وقالت للصحفيين قبل مغادرتها " ضميري يطالبني بالعودة".

وأوضحت ميلوني أنها أرادت أن " تعمل عن قرب لتقديم إجابات ضرورية". ومن المقرر أن تلتقى ميلوني مع ممثلي السلطات المحلية والمتطوعين في أعقاب وقوع الفيضانات. وقد لقي ما لا يقل عن 14 شخصا حتفهم في الفيضانات والانهيارات الأرضية، كما تم إجلاء الآلاف. 

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