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زعماء مجموعة السبع يختتمون قمة هيروشيما

زيلينسكي يتوسط زعماء مجموعة السبع في قمة هيروشيما
21 مايو 2023 12:45

اختتم قادة مجموعة الدول السبع الكبرى اليوم الأحد، قمتهم التي انعقدت على مدار ثلاثة أيام في مدينة هيروشيما باليابان بعد الاتفاق على مواصلة دعمهم لأوكرانيا.  

وأكد قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في بيانهم المشترك، الذي صدر أمس السبت، "دعمهم الثابت لأوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا"، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

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 وترأس رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا القمة التي انعقدت في مدينة هيروشيما. وحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، شخصيا جلسة لمجموعة السبع ضمت أيضا قادة ثماني دول من الضيوف مثل الهند والبرازيل وإندونيسيا.  

 

المصدر: وكالات
هيروشيما
فولوديمير زيلينسكي
مجموعة السبع
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