التعاون الإسلامي تُرحب بالتوقيع على اتفاق هدنة في السودان

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بتوقيع الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، على اتفاق لوقف إطلاق النار قصير الأمد ابتداءً من يوم غد الاثنين، الموافق 22 مايو 2023، وذلك إثر المحادثات بينهما في مدينة جدة.

وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق الذي يهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوداني بتسهيل المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية، خطوة مهمة تمهد الطريق نحو إنهاء النزاع في السودان بصورة نهائية، مما يعزز الأمن والسلام والاستقرار في السودان والمنطقة.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الأمين العام أشاد بالمساعي الحميدة للمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية للتوصل لهذا الاتفاق وتشجيع طرفي النزاع على الحوار، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة السودانية في إطار الحوار السلمي.