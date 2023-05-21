الإثنين 22 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بايدن يتعهد بمساعدات جديدة لأوكرانيا

بايدن وزيلينسكي خلال قمة السبع في اليابان
21 مايو 2023 12:12

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن حزمة جديدة من المعدات العسكرية لأجل أوكرانيا. وتعهد بايدن بهذه الحزمة اليوم الأحد خلال لقاء ثنائي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بالعالم "جي7" في مدينة هيروشيما اليابانية.

وبحسب بيانات البيت الأبيض، فإن قيمة المساعدات ستبلغ تقريبا 375 مليون دولار أميركي، أي ما يعادل 346 يورو.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قدرت مؤخرًا القيمة الإجمالية للدعم العسكري الأميركي لكييف منذ بداية الحرب بأكثر من 9ر36 مليار دولار أميركي. 

أخبار ذات صلة
بايدن ومكارثي يلتقيان الاثنين في شأن ملف سقف الدين
زيلينسكي يحصل على دعم دبلوماسي ومساعدات عسكرية في هيروشيما
المصدر: وكالات
هيروشيما
اليابان
قمة السبع
جو بايدن
آخر الأخبار
الإمارات وماليزيا .. شراكة متينة وتعاون مثمر في المجالات كافة
الإمارات
الإمارات وماليزيا .. شراكة متينة وتعاون مثمر في المجالات كافة
اليوم 02:01
خبراء لـ « الاتحاد»: التعاون الوثيق بين الدولة وماليزيا  يعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم
الإمارات
خبراء لـ « الاتحاد»: التعاون الوثيق بين الدولة وماليزيا  يعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم
اليوم 02:01
«النقل المتكامل»: تطوير الخدمات أولوية
الإمارات
«النقل المتكامل»: تطوير الخدمات أولوية
اليوم 02:01
خليفة الظاهري متحدثا أمام المنتدى (من المصدر)
الإمارات
«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تشارك في المنتدى الاقتصادي الدولي
اليوم 02:01
«التنمية الأسرية».. دور ريادي في دعم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة
الإمارات
«التنمية الأسرية».. دور ريادي في دعم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©