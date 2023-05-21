بايدن يتعهد بمساعدات جديدة لأوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن حزمة جديدة من المعدات العسكرية لأجل أوكرانيا. وتعهد بايدن بهذه الحزمة اليوم الأحد خلال لقاء ثنائي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بالعالم "جي7" في مدينة هيروشيما اليابانية.
وبحسب بيانات البيت الأبيض، فإن قيمة المساعدات ستبلغ تقريبا 375 مليون دولار أميركي، أي ما يعادل 346 يورو.
وكانت وزارة الدفاع الأميركية قدرت مؤخرًا القيمة الإجمالية للدعم العسكري الأميركي لكييف منذ بداية الحرب بأكثر من 9ر36 مليار دولار أميركي.