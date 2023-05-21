زيلينسكي يلتقي رئيس الوزراء الكندي على هامش قمة السبع

قال المكتب الرئاسي في أوكرانيا، في بيان، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقد اجتماعا مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة هيروشيما باليابان، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أن الزعيمين ناقشا القضايا الراهنة على جدول الأعمال الثنائي، مع إيلاء اهتمام خاص لزيادة التعاون في مجال الأمن والدفاع.

وقال زيلينسكي "إنني أقدر تقديرا عاليا حقيقة أن كندا الصديقة هي واحدة من الدول الرائدة في دعم أوكرانيا .". وأضاف زيلينسكي "لكنها الآن لحظة حاسمة بالنسبة لنا وللعالم بأسره، وأوكرانيا بحاجة إلى تعزيز المساعدات".