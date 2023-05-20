الأحد 21 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

البحرين تعلن استئناف التمثيل الدبلوماسي مع لبنان

حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين لدى مشاركته في أعمال القمة العربية (رويترز)
21 مايو 2023 01:29

المنامة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
دعوات دولية لتسريع وتيرة الإصلاحات في لبنان
لبنان يتسلم أمر اعتقال من «الإنتربول» لحاكم المصرف المركزي

أعلنت البحرين، أمس، أنها قررت استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان، بعد قطع العلاقات منذ أكتوبر 2021.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إنه «تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة، فقد قررت مملكة البحرين استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة».
وأضافت، أن «ذلك يأتي تعزيزاً للعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والاحترام المتبادل، ووفقاً لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية، وأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961».
بدوره، أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي عن ترحيبه بقرار البحرين استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع بلاده. 
وثمن ميقاتي في بيان القرار، مجدداً «شكر لبنان للدول الشقيقة، خاصة أعضاء مجلس التعاون الخليجي على إتاحة فرص عمل للبنانيين على أراضيها وضمن مؤسساتها الخاصة والعامة». 
 وفي 30 أكتوبر 2021، طلبت المنامة من سفير بيروت لديها مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة.
جاء القرار البحريني بعد ساعات من ختام «قمة جدة» العربية التي أكدت في بيانها الختامي أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على الأسس والقيم والمصالح المشتركة والمصير الواحد، وضرورة توحيد الكلمة والتكاتف والتعاون في صون الأمن والاستقرار وحماية سيادة الدول وتماسك مؤسساتها والمحافظة على منجزاتها، وتحقيق المزيد من الارتقاء بالعمل العربي، والاستفادة من المقومات البشرية والطبيعية التي تحظى بها المنطقة للتعاطي مع تحديات العصر الجديد بما يخدم الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة.
كما أعرب القادة العرب خلال القمة عن التضامن مع لبنان، حاثين كافة الأطراف اللبنانية للتحاور لانتخاب رئيس للبلاد يرضي طموحات اللبنانيين وانتظام عمل المؤسسات الدستورية وإقرار الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته.
وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية خلال قمة جدة، احترام لبنان لكافة القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية وميثاقها، ومنوهاً في الوقت ذاته باحترام بلاده الشديد لمصالح الدول العربية وسيادتها وأمنها الاجتماعي والسياسي، ومحاربة تصدير الممنوعات إليها وكل ما يسيء إلى الاستقرار فيها.

البحرين
لبنان
آخر الأخبار
سلطان النيادي يشارك صورة للمملكة من الفضاء ويترقب أول مهمة لرائدين سعودديين
الإمارات
سلطان النيادي يترقب أول مهمة لرائدين سعوديين ويشارك صورة للمملكة من الفضاء
اليوم 13:07
الدوري السعودي بين «اقتراب الحسم» و«مواصلة المطاردة»
الرياضي
الدوري السعودي بين «اقتراب الحسم» و«مواصلة المطاردة»
اليوم 12:57
"الوطنية للانتخابات" تطلع على التحضيرات لانتخابات "الوطني الاتحادي 2023"
الإمارات
"الوطنية للانتخابات" تطلع على التحضيرات لانتخابات "الوطني الاتحادي 2023"
اليوم 12:54
زيلينسكي يتوسط زعماء مجموعة السبع في قمة هيروشيما
عربي ودولي
زعماء مجموعة السبع يختتمون قمة هيروشيما
اليوم 12:45
«بديل» بوسكيتس أهم من عودة ميسي!
الرياضي
«بديل» بوسكيتس أهم من عودة ميسي!
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©