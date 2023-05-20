البحرين تعلن استئناف التمثيل الدبلوماسي مع لبنان

المنامة (الاتحاد)

أعلنت البحرين، أمس، أنها قررت استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع لبنان، بعد قطع العلاقات منذ أكتوبر 2021.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إنه «تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة، فقد قررت مملكة البحرين استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة».

وأضافت، أن «ذلك يأتي تعزيزاً للعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين والاحترام المتبادل، ووفقاً لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية، وأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961».

بدوره، أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي عن ترحيبه بقرار البحرين استئناف التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفراء مع بلاده.

وثمن ميقاتي في بيان القرار، مجدداً «شكر لبنان للدول الشقيقة، خاصة أعضاء مجلس التعاون الخليجي على إتاحة فرص عمل للبنانيين على أراضيها وضمن مؤسساتها الخاصة والعامة».

وفي 30 أكتوبر 2021، طلبت المنامة من سفير بيروت لديها مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة.

جاء القرار البحريني بعد ساعات من ختام «قمة جدة» العربية التي أكدت في بيانها الختامي أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على الأسس والقيم والمصالح المشتركة والمصير الواحد، وضرورة توحيد الكلمة والتكاتف والتعاون في صون الأمن والاستقرار وحماية سيادة الدول وتماسك مؤسساتها والمحافظة على منجزاتها، وتحقيق المزيد من الارتقاء بالعمل العربي، والاستفادة من المقومات البشرية والطبيعية التي تحظى بها المنطقة للتعاطي مع تحديات العصر الجديد بما يخدم الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة.

كما أعرب القادة العرب خلال القمة عن التضامن مع لبنان، حاثين كافة الأطراف اللبنانية للتحاور لانتخاب رئيس للبلاد يرضي طموحات اللبنانيين وانتظام عمل المؤسسات الدستورية وإقرار الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من أزمته.

وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية خلال قمة جدة، احترام لبنان لكافة القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية وميثاقها، ومنوهاً في الوقت ذاته باحترام بلاده الشديد لمصالح الدول العربية وسيادتها وأمنها الاجتماعي والسياسي، ومحاربة تصدير الممنوعات إليها وكل ما يسيء إلى الاستقرار فيها.