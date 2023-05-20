دعوات دولية لتسريع وتيرة الإصلاحات في لبنان

دينا محمود (بيروت، لندن)

مع انتصاف العام الرابع من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تضرب لبنان منذ أواخر عام 2019، تتسارع وتيرة التحذيرات الدولية والدعوات للنخبة الحاكمة من أجل اتخاذ الإجراءات الإصلاحية اللازمة، تزامنا مع استمرار الفراغ التنفيذي في بيروت.

ودعا خبراء غربيون، النخبة الحاكمة إلى تجاوز خلافاتها، بما يسمح بانتخاب رئيس إصلاحي، وتشكيل حكومة ذات توجهات مماثلة، واختيار حاكم جديد للمصرف المركزي خلال يوليو المقبل، وهو ما سيمهد لاتخاذ الإجراءات الإصلاحية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي قبل شهر سبتمبر، ويتيح الفرصة لوضع الاقتصاد على مسار تعافٍ، يمكن أن يؤتي ثماره، بحلول عام 2026.وفي تقرير نُشِرَ على الموقع الإلكتروني لمعهد «التمويل الدولي»، الذي يتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقرا له، حذر خبراء المعهد، من أن الأعوام التي مضت منذ اشتداد وطأة هذه الأزمة، لم تشهد إجراء أي إصلاحات ذات مغزى، بل حفلت بتبني سياسات أفضت إلى نتائج عكسية، فاقمت من حدة التردي الراهن في الوضعيْن الاقتصادي والمالي، بما يترتب على ذلك، من تبعات مأساوية، على الصعيديْن المعيشي والإنساني.

فقد انخفض حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تفوق 50 % في الفترة ما بين عاميْ 2018 و2022، وهو ما أدى إلى تقلص الطبقة الوسطى، والزج بأكثر من 40 % من سكان لبنان تحت خط الفقر، ودفع قرابة ربع مليون شخص، وهو ما يعادل 7 % من اللبنانيين، إلى مغادرة بلادهم، خلال السنوات الثلاث الماضية، بحثا عن حياة أفضل في الخارج، وغالبية هؤلاء، من الشبان وأصحاب القدرات والمهارات.

وبحسب التقرير، قادت كل هذه العوامل، إلى تصاعد الاضطرابات السياسية والاقتصادية في لبنان، وتراجع فاعلية سلطته التنفيذية وتفشي الفساد، وذلك في ظل تقلص الاهتمام الدولي بإقالة هذا البلد من عثرته، التي تفاقمت وطال أمدها، لا سيما في ظل تنامي الروابط القائمة بين ساسته وجماعات المصالح الخاصة فيه.

وشدد معد التقرير، الدكتور جاربيس إيراديان، كبير الخبراء الاقتصاديين بالمعهد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، على أن هذه العلاقات المشبوهة، باتت تمثل عقبة تعترض طريق الإصلاحات، التي يُؤمل منها معالجة إرث عقود من السياسات المتضاربة، والمحاولات الفاشلة للتعامل مع التشوهات، التي ابتُلي بها الاقتصاد اللبناني.

وأشار إيراديان، إلى ما خَلُصَ إليه مؤتمر نظمه المعهد عن بعد، وضم عشرات من مسؤوليه وخبراء ومسؤولين يمثلون مؤسسات مالية دولية وكذلك اقتصاديين بارزين من مصارف لبنانية، من أن الأمل الوحيد للبنان للخروج من أزمته، يتمثل في تنفيذ برنامج إصلاحات شاملة، بمساعدة صندوق النقد والبنك الدولييْن.

وأبرز المشاركون في المؤتمر الذي عقده المعهد، الدور التخريبي الذي لعبته ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، في إغراق لبنان في هذه الأزمة، بعدما أدت ممارساتها وسيطرتها على مفاصل الدولة، إلى تعكير صفو علاقات بيروت بمحيطها الإقليمي، ما قاد إلى تقلص حجم الدعم الخارجي، الذي يحصل عليه الاقتصاد المحلي.