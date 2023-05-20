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مقتل طفل وإصابة شقيقته بقصف للحوثيين بالحديدة

مقتل طفل وإصابة شقيقته بقصف للحوثيين بالحديدة
21 مايو 2023 01:29

عدن (الاتحاد)

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قتل طفل وأُصيبت شقيقته، أمس، بقصف مدفعي من قِبل جماعة الحوثي على أعيان مدنية جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.  وأفادت مصادر محلية بأن جماعة الحوثي استهدفت بقذائف الهاون تجمعات سكانية جنوب مديرية «التحيتا»، ما أسفر عن مقتل طفل «7 سنوات» وإصابة شقيقته «5 سنوات»، حيث تم نقل الطفلة إلى المستشفى الميداني في الخوخة لتلقي العلاج.  وفي سياق متصل، قتل مدني برصاص قناص تابع لجماعة الحوثي في محافظة تعز أمس.  وأفاد مصدر محلي بمقتل شخص في منطقة «صبر» شرق مدينة تعز، عندما استهدفته قناصة حوثية متمركزة في «تبة الصالحين».
 وبحسب المصدر، فإن الضحية هو الـ15 من أسرته وأقاربه الذي يفتل برصاص قناصة الحوثيين في المنطقة نفسها، التي تشهد انتهاكات مستمرة من قبل الجماعة الحوثية.

الحديدة
اليمن
الحوثيين
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