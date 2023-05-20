الصومال.. هجمات إرهابية على مواقع عسكرية في جنوب البلاد

مقديشو (وكالات)

شنت حركة «الشباب» الإرهابية هجمات استهدفت قواعد عسكرية جنوب الصومال. وقالت مصادر محلية، إن حركة «الشباب» شنت سلسلة هجمات على قواعد لقوات حفظ السلام الأفريقية في ضواحي مدينة «بيدوا» بمحافظة باي بولاية جنوب غرب. وتعرضت القواعد لهجوم مباشر من مسلحي الحركة، ودار قتال استخدمت فيه الأسلحة الثقيلة من الجانبين. وفي غضون ذلك، نصب الإرهابيون كميناً لوحدات من الجيش الصومالي، أسفر عن إصابة جندي والاستيلاء على دراجتين ناريتين وفق مصادر أمنية. ومنذ أغسطس الماضي، أعلنت مقديشو حرباً شاملة على الحركة الإرهابية الموالية لتنظيم «القاعدة» بدعم من القبائل، وحققت نجاحات كبرى في وسط البلاد حيث فقدت الحركة مناطق سيطرت عليها لفترات طويلة.