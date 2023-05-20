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استسلام 3 إرهابيين للجيش الجزائري

استسلام 3 إرهابيين للجيش الجزائري
21 مايو 2023 01:29

الجزائر (الاتحاد)

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ضبط 12 إرهابياً في الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أن 3 إرهابيين ينشطون بمنطقة الساحل سلموا أنفسهم للسلطات العسكرية بالقطاع العملياتي في منطقة «برج باجي مختار» بالناحية العسكرية السادسة، جنوبي الجزائر.
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان صحفي، أمس، أن الأمر يتعلق بالمكنى «حبيب الله» الذي انضم للجماعات الإرهابية في 2012، والمكني «أبو مريم» الذي التحق بالجماعات الإرهابية في السنة نفسها، والإرهابي المسمى «بلخير مهري» الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2013.
كما أوضحت أنه «جرى ضبط 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف، ومسدس آلي وقنبلتين و11 خزنة ذخيرة خاصة بمسدس رشاش كلاشينكوف، وخزنة ذخيرة خاصة بالمسدس الآلي، إضافة إلى 295 طلقة من مختلف العيارات، وجهاز إرسال واستقبال، كانت بحوزة الإرهابيين الثلاثة».
وكانت وزارة الدفاع في الجزائر، أعلنت اعتقال 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 من الشهر الجاري، في عمليات متفرقة بمناطق مختلفة من البلاد. 
وكشفت الوزارة، عن تدمير مخبأ للجماعات الإرهابية، وقنبلتين تقليديتي الصنع بكل من منطقة «بومرداس وبسكرة»، دون مزيد من التفاصيل.

الجزائر
الجيش الجزائري
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