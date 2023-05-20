الهند تتعهد ببذل ما في وسعها لإنهاء أزمة أوكرانيا

هيروشيما (وكالات)

تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن نيودلهي ستقوم بكل ما في وسعها لوضع حدّ للأزمة الروسية لأوكرانية، وذلك خلال لقاء جمعهما أمس في مدينة هيروشيما اليابانية. كان هذا الاجتماع الأول بين الزعيمين منذ بدء الأزمة مطلع 2022.

وقال مودي متوجهاً إلى زيلينسكي «أتفهم الألم الذي تشعر به، وكذلك ألم المواطنين الأوكرانيين، يمكنني أن أؤكد لك أننا، الهند وأنا شخصياً، سنقوم بكل ما في وسعنا لحلّ ذلك».

وتعدّ نيودلهي من كبار مستوردي المعدات العسكرية من موسكو وزادت منذ العام الماضي وارداتها من نفطها بعد العقوبات التي فرضتها دول غربية على استيراد الخام الروسي.

من جهته، أفاد حساب الرئيس الأوكراني عبر «تلغرام» أن زيلينسكي «شكر للهند دعمها وحدة أراضي بلادنا وسيادتها، خصوصاً في مقرات المنظمات الدولية»، إضافة إلى المساعدات الإنسانية التي وفّرتها لكييف.

وأتى لقاء مودي وزيلينسكي على هامش تلبية الزعيمين دعوة لحضور قمة مجموعة السبع التي تتألف من الدول الصناعية الكبرى (الولايات المتحدة، اليابان، فرنسا، كندا، ألمانيا، إيطاليا، بريطانيا)، وتستضيفها هيروشيما وتنتهي اليوم.

وكان زيلينسكي وصل في وقت سابق أمس، للمشاركة في القمة حضورياً بعد حصوله على دعم أميركي لتزويد كييف بطائرات مقاتلة متطورة تطالب بها وتدريب طيارين أوكرانيين، إضافة إلى أشكال مختلفة من الدعم العسكري قدمتها دول غربية لأوكرانيا بعد بدء الأزمة في فبراير 2022.

وقال الرئيس الأوكراني عبر «تلغرام»، إنه شكر لسوناك «الدور القيادي للمملكة المتحدة في التحالف الدولي» لتزويد كييف بطائرات مقاتلة وتدريب طياريها، فيما حذرت موسكو من هذه الخطوة.

وفي وقت سابق، أفاد مسؤول أميركي بأن الرئيس بايدن سيعلن عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار أثناء وجوده في هيروشيما باليابان حيث يحضر قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى لعام 2023.

وأشار المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إلى أن الحزمة ستشمل مدفعية وذخيرة وراجمات هيمارس لإطلاق الصواريخ.

ميدانياً، أعلنت القوات الروسية أمس، سيطرتها على مدينة باخموت شرقي أوكرانيا «بالكامل»، فيما أكد الجيش الأوكراني أن القتال في المدينة لا يزال مستمراً. وأكدت أوكرانيا أنها لا تزال تسيطر على بعض المناطق في المدينة التي أعلنت روسيا السيطرة التامة عليها، لكنها اعتبرت أن الوضع على الأرض يظل «حرجا» بالنسبة الى القوات الأوكرانية.

وكتبت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار على «تلغرام»: «الوضع حرج، في الوقت نفسه، يسيطر مدافعونا على بعض المنشآت الصناعية والبنى التحتية في المنطقة».

وقال المتحدث باسم الجيش الأوكراني في عمليات الشرق سيرهي تشريفاتي، إن «القتال لا يزال مستمراً ومركزه في باخموت».

وأشار المتحدث إلى أن «باخموت تظل الهدف الرئيسي المعتمد لدى الجانب الروسي، يجلبون وحدات محمولة جواً ووحدات بنادق آلية، وكذلك بعض الوحدات الخاصة». وشهدت باخموت قتالاً هو الأعنف منذ بدأت روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا، أواخر فبراير من العام الماضي.