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موسكو: نستهدف تصدير 55 مليون طن من الحبوب سنوياً

موسكو: نستهدف تصدير 55 مليون طن من الحبوب سنوياً
21 مايو 2023 01:29

موسكو (وكالات) 

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أعلنت أوكسانا لوت النائبة الأولى لوزير الزراعة الروسي أن روسيا تستهدف حصد نحو 130 مليون طن من الحبوب سنوياً في المتوسط وتصدير ما يصل إلى 55 مليون طن. وأضافت، أن موسكو تمكنت من تعزيز صادراتها من الحبوب على الرغم من رفض بعض الدول شراء الحبوب الروسية بسبب أزمة أوكرانيا. وقالت لوت على هامش منتدى صناعي أمس الأول «على الرغم من تراجع عدد الدول المشترية، فقد زاد حجم مبيعاتنا، لا نهتم بعدد الدول، بل نهتم بالشراكات الجيدة».وتصدر روسيا في الوقت الحالي 80 % من حبوبها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال دميتري باتروشيف وزير الزراعة في وقت سابق هذا الأسبوع، إن محصول الحبوب سيبلغ 123 مليون طن على الأقل في 2023، بينما ستتراوح صادرات الحبوب الإجمالية بين 50 مليوناً و55 مليون طن في موسم 2023-2024. وجرى في الأسبوع الماضي تمديد اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب، الذي يسمح بالتصدير الآمن للمنتجات الزراعية الأوكرانية، لمدة شهرين. لكن موسكو تقول إنها تريد رؤية مزيد من التقدم في تنفيذ الأجزاء التي تمس روسيا من حزمة الاتفاق، بما في ذلك إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت العالمي للتحويلات المالية، وإعادة تشغيل خط أنابيب لنقل الأمونيا بين روسيا وأوكرانيا.

موسكو
روسيا
أوكرانيا
الحبوب
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