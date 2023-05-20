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الصين تتعهد بدعم السلام والاستقرار في أفغانستان

الرئيس الصيني خلال المؤتمر الصحفي المشترك لقمة الصين وآسيا الوسطى (أ ف ب)
21 مايو 2023 01:29

كابول (وكالات)

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تعهد الرئيس الصيني، شي جين بينج، بدعم السلام والاستقرار في أفغانستان، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الصيني، أثناء حديثه في قمة بين الصين ودول آسيا الوسطى.  وأضاف شي جين بينج، أمس الأول، أن الصين «ستواصل مساعدة الشعب الأفغاني في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتحقيق السلام وإعادة الإعمار». وتابع: «إننا سنعمل معاً لبناء آسيا الوسطى التي لا يوجد بها صراع»، متعهداً أيضاً بدعم جهود دول آسيا الوسطى في تعزيز الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب. 
كما تعهد بـ«تعزيز السلام بشكل مشترك» في أفغانستان. 
وكانت الصين وخمس دول بآسيا الوسطى اتفقت أمس الأول على توسيع تعاونها في ختام القمة التي استمرت يومين، بين الصين ودول آسيا الوسطى، في مدينة «شيان» بشرق الصين.
وكشفت بكين عن نيتها لإقامة منشأة تدريب إقليمية لمكافحة الإرهاب لقوات الأمن في آسيا الوسطى.
واتفقت الصين وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمنستان وأوزبكستان، أمس، على تعزيز التعاون الكامل في التجارة والاستثمار والصناعة، بالإضافة إلى الزراعة والطاقة، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا». 
واستقبل الرئيس شي رؤساء دول آسيا الوسطى الخمس، الخميس الماضي بمراسم رسمية وأقام مأدبة عشاء عمل مشترك. 
وذكرت شينخوا أن الزعماء اتفقوا على عقد اجتماعات مماثلة بشكل منتظم، في المستقبل، ومن المقرر عقد القمة المقبلة بين الصين وآسيا الوسطى في عام 2025 في كازاخستان.

الصين
أفغانستان
شي جين بينج
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