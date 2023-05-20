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مقتل 3 جنود باكستانيين بهجوم على موقع أمني

مقتل 3 جنود باكستانيين بهجوم على موقع أمني
21 مايو 2023 01:29

إسلام أباد (وكالات) 

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أعلن الجيش الباكستاني، أمس، أن ثلاثة جنود ومسلحا واحدا قتلوا في هجوم شنه مسلحون استهدف نقطة تفتيش في إقليم (بلوشستان) جنوب غرب البلاد. وذكرت دائرة العلاقات العامة للجيش في بيان أن الهجوم وقع بمنطقة (زرغون) في (بلوشستان) واستهدف نقطة تفتيش جرى إنشاؤها أخيراً للمساعدة في مواجهة عمليات ابتزاز تستهدف مناجم للفحم في المنطقة. 
وأوضح البيان أن الهجوم أسفر عن قتل ثلاثة جنود من الجيش الباكستاني في حين قتل مسلح في تبادل لإطلاق النار. 
وأضاف أنه جرى تحديد مخبأ محتمل للمسلحين الذين هربوا بعد شن الهجوم في منطقة جبلية قريبة من موقع الحادث، مشيراً إلى أنه تم إطلاق عملية عسكرية لتعقبهم. 
من جهته، دان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بشدة في بيان أصدره مكتبه الهجوم معبراً عن تعازيه لعائلات القتلى من الجنود.

الجيش الباكستاني
باكستان
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