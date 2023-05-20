أتراك الخارج يدلون بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات

أنقرة (وكالات)

انطلقت أمس، رسمياً، عملية التصويت في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التركية، للأتراك المقيمين خارج تركيا.

وبإمكان حوالي 3 ملايين ونصف المليون تركي، وهو عدد من يحق له التصويت من أتراك الخارج، التصويت في مقرات البعثات الدبلوماسية التركية، وكذلك في المعابر الحدودية الجوية والبرية.

وتستمر عملية التصويت في بعض الدول حتى مساء 22 مايو الجاري، وفي دول أخرى ستستمر حتى مساء 24 الجاري.

وسيختار المواطنون الأتراك في هذا التصويت، بين مرشحين اثنين فقط لمنصب رئيس الجمهورية، وهما الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، وهو مرشح تحالف الشعب الحاكم، ومرشح تحالف الأمة المعارض كمال كيليتشدار أوغلو.

ولم يتمكن أي من المرشحين الثلاثة للرئاسة، وهم أردوغان وكيليتشدار أوغلو ومرشح تحالف آتا «الأجداد» سنان أوغان، من الحصول على النسبة المطلوبة للفوز، وهي 50% زائد صوت واحد.

وحصل أردوغان في انتخابات 14 الشهر الجاري على 49.52% من أصوات الناخبين، بينما حصل كيليتشدار أوغلو على 44.88%، فيما حصل سنان أوغان على 5.17% من مجموع الأصوات.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة داخل تركيا في 28 مايو الجاري.