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التوصل إلى اتفاق هدنة جديدة في السودان

آثار اشتباكات في الخرطوم
21 مايو 2023 00:24

أعلن مصدران مشاركان في المفاوضات لوكالة «رويترز» للأنباء، السبت، التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية لمدة سبعة أيام في السودان.
وأضافا أن الاتفاق الجديد سيدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة.
كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد أنه تحدث مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بشأن التوصل لوقف لإطلاق النار.
وقالت قناة «العربية» التلفزيونية، على حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، إن «الاتفاق يشمل خروج المسلحين من المستشفيات».
كما أكدت القناة أن الاتفاق «يشمل السماح بإصلاح المرافق الخدمية».
شهدت الخرطوم، السبت، قصفاً مدفعياً وإطلاق نار، بحسب السكان.
وقال شهود عيان، إن من بين المناطق، التي سمع فيها إطلاق نار، تلك المحيطة بمبنى التلفزيون الرسمي في أم درمان.
يشهد السودان تصعيداً عسكرياً، منذ 15 أبريل، أوقع نحو ألف قتيل ودفع أكثر من مليون سوداني إلى النزوح أو اللجوء إلى بلدان مجاورة.
وتحذّر الأمم المتحدة من وضع إنساني سريع التدهور في ثالث أكبر بلد أفريقي من حيث المساحة.

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المصدر: وكالات
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