بلينكن والبرهان يبحثان وقف إطلاق النار في السودان

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، إنه تحدث مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بشأن الجهود الجارية للتوصل لوقف قصير آخر لإطلاق النار في السودان.

وكتب بلينكن، في تغريدة على منصة «تويتر»: «تحدثت هذا الصباح مع الفريق أول ركن (عبد الفتاح) البرهان بشأن المحادثات الجارية للتوصل لوقف فعال قصير الأجل لإطلاق النار بهدف تسهيل المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية التي يشتد احتياج الشعب السوداني إليها».

تأتي المكالمة الهاتفية فيما يتواصل التصعيد في العاصمة السودانية.

شهدت الخرطوم، اليوم السبت، قصفاً مدفعياً وإطلاق نار، بحسب السكان.

وقال شهود عيان إن من بين المناطق، التي سمع فيها إطلاق نار، تلك المحيطة بمبنى التلفزيون الرسمي في أم درمان.

يشهد السودان تصعيداً عسكرياً، منذ 15 أبريل، أوقع نحو ألف قتيل ودفع أكثر من مليون سوداني إلى النزوح أو اللجوء إلى بلدان مجاورة.

وتحذّر الأمم المتحدة من وضع إنساني سريع التدهور في ثالث أكبر بلد أفريقي من حيث المساحة.