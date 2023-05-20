تواصل الجهود للسيطرة على حريق في غرب إسبانيا

أعلنت السلطات الإسبانية تواصل الجهود، اليوم السبت، للسيطرة على حريق في منطقة «إكستريمادورا» في غرب البلاد بعدما أجبرت النيران مئات الأشخاص على إخلاء عدد من القرى.

وأضافت أن رجال الإطفاء الإسبان والبرتغاليين، الذين يكافحون الحريق، يحقّقون تقدماً نحو احتوائه.

وقالت نيفيس فيار منسقة الدفاع المدني «نأمل أن نوجه ضربة كبيرة اليوم» السبت للحريق. وأضافت أن «هناك كثيراً من الموارد على الأرض والعمل الذي نقوم به مكثف جدا»، مشيرة إلى أن الرياح ضعيفة في المنطقة.

وتابعت فيار، التي كانت تتحدث من منطقة «بينوفرانكيادو» القريبة من الغابة المشتعلة، «إنه حريق تم تطويقه بشكل أفضل». لكنها أكدت «ما زلنا بعيدين عن السيطرة عليه».

وتقول السلطات، إن الكارثة سببها حريق مفتعل.

وأوضحت المنسقة أن رجال إطفاء من البرتغال انضموا إلى زملائهم الإسبان. وقالت إن هناك «أكثر من 600 مشارك» في عمليات إخماد الحريق.

تمتد الكارثة على مساحة قدرها نحو 3500 هكتار من الغابات والمساحات المشجرة.

وأجلي حوالى 700 شخص من قرى عدة، وقف السلطات المحلية.

تشهد إسبانيا جفافاً بعد تسجيل أمطار دون المعدل لثلاث سنوات متتالية، وتعرضت لعدد من حرائق الغابات هذا العام.

وسُجلت رياح تصل سرعتها إلى 60 كيلومتراً بالساعة في المنطقة في الأيام الأخيرة.

ومما فاقم الجفاف موجة حر مبكرة في إسبانيا على غير عادة في نهاية أبريل الماضي ترافقت مع درجات حرارة مرتفعة بشكل استثنائي تُسجل عادة في الصيف، في معظم أنحاء البلاد.

ووصلت الحرارة إلى 38.8 درجات في مدينة غرناطة في 27 أبريل، في أعلى مستوى يسجل في البر الإسباني خلال ذلك الشهر.

وكان عام 2022 سيئاً لأوروبا خصوصاً على صعيد حرائق الغابات. وكانت إسبانيا الأكثر تضرراً في القارة إذ أتى نحو 500 حريق على أكثر من 300 ألف هكتار من المساحات فيها بحسب منظومة المعلومات الأوروبية لحرائق الغابات.

يقول العلماء، إن التغير المناخي، الناجم عن النشاط البشري، يجعل الظواهر المناخية القصوى، مثل موجات الحر والجفاف، أكثر تواتراً وشدة. كما يزيد من خطر اندلاع حرائق تنبعث منها غازات الدفيئة.