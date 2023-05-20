لبنان يعلن اعتقال قيادي كبير في تنظيم القاعدة

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، اعتقال قيادي بارز في تنظيم القاعدة الإرهابي في بلدة «دير عمار» شمال شرق مدينة طرابلس.

لم يذكر الجيش، في بيان أصدره بالمناسبة، اسم القيادي، لكنه عرفه بالأحرف الأولى من اسمه.

وجاء في البيان «أوقفت وحدة خاصة من مديرية المخابرات بتاريخ 19/05/2023 في بلدة دير عمار- الشمال (ط.م.) وهو أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة ومؤسسي خلاياه في لبنان».

وأضاف البيان، وفقاً لما نقلت عنه الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، «كان الموقوف على ارتباط وثيق بقادة التنظيم، ثم توارى عن الأنظار في العام 2007»، مؤكداً أن القيادي عاد ليؤدي «دوراً حساساً بعد ظهور تنظيمي داعش وجبهة النصرة، فارتبط بالمجموعات الإرهابية التي نشطت شمال لبنان».

ويستمر التحقيق مع المعتقل بإشراف القضاء المختص.