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روسيا تحذّر الغرب من إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة

طائرتان مقاتلتان من طراز إف-16
20 مايو 2023 19:15

حذر ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم السبت، الدول الغربية من مخاطر إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف-16.
ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن جروشكو قوله، إن دول الغرب ستواجه «مخاطر مهولة» إذا أقدمت على تلك الخطوة.
جاء ذلك رداً من جروشكو على سؤال حول تداعيات إمدادات الطائرات التي تطلبها أوكرانيا من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال مسؤولون أميركيون كبار، إن أوكرانيا لم تحصل بعد على تعهدات بعمليات تسليم للطائرات، لكن الرئيس الأميركي جو بايدن قال لزعماء مجموعة السبع، أمس الجمعة، إن واشنطن تدعم برامج التدريب المشتركة للطيارين الأوكرانيين على طائرات إف-16.
ونقلت وكالة «تاس» عن جروشكو القول «نرى أن دول الغرب لا تزال ملتزمة إزاء سيناريو التصعيد. إنه ينطوي على مخاطر مهولة عليها».
وأضاف «على أي حال، سيؤخذ ذلك في الاعتبار في جميع خططنا، ولدينا كل الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف التي حددناها».
كانت بريطانيا أعلنت، الثلاثاء، تأسيس تحالف دولي لإرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.

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المصدر: وكالات
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