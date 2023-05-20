أوكرانيا تصدر بيانات عن «الوضع الحرج» في باخموت

أصدرت السلطات والجيش الأوكراني، اليوم السبت، بيانات حول الوضع الميداني في مدينة باخموت التي تشهد معارك منذ أشهر.

وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، إن الوضع في باخموت حرج، مع تمسك القوات الأوكرانية بالدفاع في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة.

وكتبت ماليار عبر تطبيق «تلغرام» للتراسل «قتال عنيف في باخموت. الوضع حرج».

وأضافت «يسيطر مدافعونا حالياً على بعض المنشآت الصناعية ومرافق البنية التحتية في المنطقة والقطاع الخاص».

بدوره، نفى الجيش الأوكراني، اليوم السبت، سيطرة قوات روسية على كامل مدينة باخموت في شرق البلاد وقال إن قواته تواصل القتال هناك.

وقال سيرهي تشيريفاتي المتحدث باسم الجيش «هذا ليس صحيحاً. وحداتنا تقاتل في باخموت».