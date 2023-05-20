لافروف يعلّق على قرارات قمة مجموعة السبع

علّق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، على قرارات قمة دول مجموعة السبع المنعقدة حاليا في مدينة هيروشيما باليابان.

وأكد لافروف أن القرارات، التي اتخذت في القمة، تهدف إلى «احتواء» روسيا والصين.

وقال الوزير الروسي، في اجتماع نقله التلفزيون «انظروا إلى القرارات التي نوقشت واتخذت اليوم في قمة مجموعة السبع في هيروشيما وتهدف إلى احتواء كل من روسيا والصين».

اتفق قادة المجموعة على إطلاق مبادرة جديدة لمواجهة ما سموه «الإكراه الاقتصادي». وتعهد قادة المجموعة (الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، كندا، اليابان) باتخاذ خطوات لضمان فشل محاولة أي طرف تحويل التبعية الاقتصادية إلى سلاح ومواجهة العواقب.

وقال القادة، في بيان، إن المبادرة، التي أطلق عليها اسم «برنامج التنسيق بشأن الإكراه الاقتصادي»، ستستخدم الإنذار المبكر وتبادل المعلومات فائق السرعة حول «الإكراه الاقتصادي» مع الأعضاء الذين يجتمعون بانتظام للتشاور.

كما فرضت المجموعة، أمس الجمعة، عقوبات إضافية على روسيا.