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الأردن يدين الاعتداء على السفارة القطرية في الخرطوم

مقر وزارة الخارجية الأردنية
20 مايو 2023 17:19

دان الأردن، الاعتداء الذي تعرضت له سفارة دولة قطر في العاصمة السودانية الخرطوم اليوم السبت.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، عن «تضامن المملكة مع دولة قطر الشقيقة، وإدانتها واستنكارها الشديدين لأشكال العنف والتخريب كافة، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها».
وأكدت الوزارة ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
كانت قطر أعلنت أن قوات اقتحمت وخربت مبنى سفارتها في الخرطوم، مؤكدة إجلاء طاقم السفارة سابقاً، وعدم تعرض أي من الدبلوماسيين أو موظفي السفارة لأي سوء.

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