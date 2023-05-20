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الصين تتوعد بالرد على إجراءات مجموعة السبع

سفارة الصين في لندن
20 مايو 2023 17:04

هددت الصين، اليوم السبت، بالرد على أي إجراءات تتخذها قمة دول مجموعة السبع المنعقدة حالياً في اليابان، ضد مصالح بكين.
وتوعدت سفارة الصين في بريطانيا دول المجموعة بأن أي أقوال أو أفعال ستقابل «بإجراءات مضادة قوية وحازمة».
يأتي البيان، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية، بينما اتفق قادة مجموعة السبع في قمتهم المنعقدة في مدينة هيروشيما اليابانية على إطلاق مبادرة جديدة لمواجهة ما سموه «الإكراه الاقتصادي».
وتعهد قادة المجموعة (الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، كندا، اليابان) باتخاذ خطوات لضمان فشل محاولة أي طرف تحويل التبعية الاقتصادية إلى سلاح ومواجهة العواقب.
وقال القادة، في بيان، إن المبادرة، التي أطلق عليها اسم «برنامج التنسيق بشأن الإكراه الاقتصادي»، ستستخدم الإنذار المبكر وتبادل المعلومات فائق السرعة حول «الإكراه الاقتصادي» مع الأعضاء الذين يجتمعون بانتظام للتشاور.

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المصدر: رويترز
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