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مجموعة السبع ستبحث في استخدام "مسؤول" للذكاء الاصطناعي

مجموعة السبع ستبحث في استخدام "مسؤول" للذكاء الاصطناعي
20 مايو 2023 15:15

أعلن قادة مجموعة السبع السبت عن عزمها تشكيل "مجموعة عمل" للذكاء الاصطناعي قريبا لقيادة المناقشات حول "الاستخدام المسؤول" لهذه الأدوات والمخاطر التي تمثلها بما في ذلك "المعلومات المضللة".
وفي بيان المجموعة، قال القادة الذين اجتمعوا من الجمعة إلى الأحد "نكلف الوزراء المعنيين بتأسيس عملية هيروشيما بشأن الذكاء الاصطناعي، عبر مجموعة تُشكّل بالتعاون مع منظمات دولية لإجراء مناقشات حول الذكاء الاصطناعي التوليدي بحلول نهاية العام" الجاري.
وعلى غرار "تشات جي بي تي" تشهد برامج الذكاء الاصطناعي التوليدية (القادرة على إنتاج كود الكمبيوتر والنصوص والصور والصوت والفيديو وغيرها) ازدهارا في جميع أنحاء العالم وتسبب في الوقت نفسه قلقًا عميقًا في العديد من القطاعات.
لذلك يمكن أن تتناول مناقشات مجموعة العمل التابعة للدول الصناعية السبع الكبرى حول هذا الموضوع "الحوكمة وحماية حقوق الملكية الفكرية" و"الاستخدام المسؤول" لهذه التقنيات الجديدة، إلى جانب وسائل التصدي "للتلاعب بالمعلومات" و"التضليل" عبر هذه الأدوات.
وقالت مجموعة السبع "نحن ملتزمون تطوير المناهج المتعددة الأطراف لوضع معايير للذكاء الاصطناعي بما يضمن احترام أطر ملزمة قانونيا".
وأكد قادة الدول السبع "ندرك أهمية الإجراءات التي تعزز الشفافية والانفتاح والعمليات العادلة والحياد واحترام الخصوصية والإدماج من أجل تعزيز الذكاء الاصطناعي المسؤول".
وتضم مجموعة الديموقراطيات الصناعية السبع الكبرى الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا.

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