شمال إيطاليا يستعد لمزيد من الأمطار بعد فيضانات مدمرة

تستعد منطقة إيميليا-رومانيا الواقعة شمال إيطاليا لمزيد من الأمطار بعد فيضانات عارمة الأسبوع الماضي.

وقال الدفاع المدني الإيطالي إن أعلى مستويات الإنذار مازالت قائمة في بعض أجزاء المنطقة الواقعة على الساحل الأدرياتيكي. ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار مطلع الأسبوع.

ولقي 14 شخصا على الأقل حتفهم نتيجة للفيضانات، وتحتم إجلاء نحو 15 ألف شخص، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا). ومازالت الفيضانات والانهيارات الأرضية تؤثر على المناطق المتضررة.

وفي بعض الأماكن تنحسر المياه ببطء. ويعمل المئات من رجال الإنقاذ والمتطوعين الآن لإزالة الطين من الطرقات. وجرى استدعاء فرقة الإطفاء الإيطالية لأكثر من ثلاثة آلاف عملية شارك فيها حوالي ألف من رجال الإطفاء منذ بداية العواصف الشديدة ، حسبما ورد صباح السبت. وتدهور الوضع أمس الجمعة، سيما حول مدينة رافينا حيث فاضت الأنهار على جوانبها مجددا، وأثبتت الانهيارات الأرضية أنها خطيرة بشدة. وتعاني العديد من المجتمعات للحفاظ على إمدادات مياه الشرب والغذاء.