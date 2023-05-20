الأحد 21 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

شمال إيطاليا يستعد لمزيد من الأمطار بعد فيضانات مدمرة

شمال إيطاليا يستعد لمزيد من الأمطار بعد فيضانات مدمرة
20 مايو 2023 14:38

تستعد منطقة إيميليا-رومانيا الواقعة شمال إيطاليا لمزيد من الأمطار بعد فيضانات عارمة الأسبوع الماضي.

وقال الدفاع المدني الإيطالي إن أعلى مستويات الإنذار مازالت قائمة في بعض أجزاء المنطقة الواقعة على الساحل الأدرياتيكي. ومن المتوقع استمرار هطول الأمطار مطلع الأسبوع.

أخبار ذات صلة
حوارات "إنفستوبيا أوروبا" تنطلق من ميلانو الإيطالية
ريباكينا.. «لقب الانسحاب»!

ولقي 14 شخصا على الأقل حتفهم نتيجة للفيضانات، وتحتم إجلاء نحو 15 ألف شخص، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا). ومازالت الفيضانات والانهيارات الأرضية تؤثر على المناطق المتضررة.

وفي بعض الأماكن تنحسر المياه ببطء. ويعمل المئات من رجال الإنقاذ والمتطوعين الآن لإزالة الطين من الطرقات. وجرى استدعاء فرقة الإطفاء الإيطالية لأكثر من ثلاثة آلاف عملية شارك فيها حوالي ألف من رجال الإطفاء منذ بداية العواصف الشديدة ، حسبما ورد صباح السبت. وتدهور الوضع أمس الجمعة، سيما حول مدينة رافينا حيث فاضت الأنهار على جوانبها مجددا، وأثبتت الانهيارات الأرضية أنها خطيرة بشدة. وتعاني العديد من المجتمعات للحفاظ على إمدادات مياه الشرب والغذاء. 

المصدر: د ب أ
إيطاليا
فيضانات
آخر الأخبار
الدوري السعودي بين «اقتراب الحسم» و«مواصلة المطاردة»
الرياضي
الدوري السعودي بين «اقتراب الحسم» و«مواصلة المطاردة»
اليوم 12:57
"الوطنية للانتخابات" تطلع على التحضيرات لانتخابات "الوطني الاتحادي 2023"
الإمارات
"الوطنية للانتخابات" تطلع على التحضيرات لانتخابات "الوطني الاتحادي 2023"
اليوم 12:54
زيلينسكي يتوسط زعماء مجموعة السبع في قمة هيروشيما
عربي ودولي
زعماء مجموعة السبع يختتمون قمة هيروشيما
اليوم 12:45
«بديل» بوسكيتس أهم من عودة ميسي!
الرياضي
«بديل» بوسكيتس أهم من عودة ميسي!
اليوم 12:30
محمد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مونتينيغرو بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©