وزارة الدفاع البريطانية تؤكد خططا لخدمة الدوريات البحرية

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن عقدين لخدمة أساطيل سفن الدوريات البحرية المحلية والدولية التابعة للبحرية الملكية سوف يكلفان 320 مليون جنيه إسترليني (398 مليون دولار).

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية" بي أيه ميديا" بأنه جرى منح عقد مدته ثمان سنوات بقيمة نحو 250 مليون جنيه إسترليني لشركة يو.كيه. دوكس للخدمات البحرية، ومقرها شمال شرق إنجلترا، لدعم أسطول يقوم بدوريات حول العالم.

وسوف يوفر الاتفاق أكثر من مئة وظيفة لمهندسين وتقنيين ومديري مشروع وإداريين داخل الشركة، وسوف يكون مقر ما بين 25 إلى 30 موظفا في ساوث شيلدز وساوث تينيسايد وجوسبورت هامشير، بينما سوف تنشر الأدوار المتبقية في الخارج.

وذهب عقد ثان خاص بالسفن التي تقوم بدوريات في المياه البريطانية إلى شركة بي.أيه.أي سيستمز في بورتسماوث، فيما تقدر الصفقة بسبعين مليون جنيه إسترليني على مدار خمس سنوات ومن المقرر أن توفر أكثر من 12 وظيفة.

وسوف يستمر العقد لخدمة ثلاث سفن -وهي اتش إم إس ميرسي، واتش إم إس سيفيرن، واتش أم إس تين - حتى إنهاء خدمتها في البحرية في 2028 . وقال وزير الدفاع بن والاس "في ظل العمل عن كثب مع شركائنا الصناعيين، نؤمن مستقبلا لسفن البحرية الملكية المتنوعة القدرات والمهام ، والوفاء بتعهداتنا من أجل رخاء المملكة المتحدة واستدامة التواجد البريطاني في الخارج ".

وتشمل مهام الأسطول الدفاع عن الوطن ومكافحة الإرهاب العالمي ومكافحة التهريب والدفاع البحري وعمليات الدعم الإنساني والتواصل مع أراضي المملكة المتحدة فيما وراء البحار والحلفاء والشركاء العالميين.