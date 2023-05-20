اليونان تستعد للانتخابات العامة الأحد

لطالما كانت الانتخابات اليونانية تثير ضجة مع جدالات صاخبة في المطاعم أو احتجاجات في الشوارع... لكن الأجواء هذا العام خافتة قبل انتخابات الأحد مع تشكيك الناخبين في قدرة الأحزاب الرئيسية على حل المشكلات الاقتصادية التي يعانيها الناس.

يتنافس رئيس الوزراء المحافظ المنتهية ولايته كيرياكوس ميتسوتاكيس من حزب الديموقراطية الجديدة واليساري أليكسيس تسيبراس من حزب سيريزا على السلطة.

وقال نيكوس كاليتزيديس (32 عاما) الذي يعمل في محطة وقود في ثيسالونيكي، ثاني كبرى مدن البلاد، "حياتنا لن تتغير في اليوم التالي، أيا كان الفائز".

بالنسبة إلى خْريسا باباديميتريو (43 عاما) هناك "عدم اكتراث ولا مبالاة بين معظم الناخبين هذه المرة".

وأضافت "لا تسمع نقاشات سياسية كما في الماضي ويتجنب معظم الناس التحدث بصراحة عمّن سيصوتون له".

مع وصول معدل الامتناع عن التصويت إلى 42 % في انتخابات 2019، حذّر المحللون من أن عدد الأشخاص الذين سيمتنعون عن الاقتراع قد يزداد هذه المرة نظرا إلى عدم الاهتمام الواضح.

كذلك، يساهم احتمال أن تكون انتخابات الأحد غير حاسمة وتتطلب جولة ثانية بسبب النظم الانتخابية الجديدة، في امتناع البعض عن الاقتراع لافتراض أن التصويت لن يكون حاسما.

ومن المرجح أن تنظّم جولة ثانية في يوليو.

لكن فاسيليس كاليفاس (55 عاما) وهو صاحب متجر نظارات، قال إن عدم الاهتمام بالانتخابات يعود في الغالب إلى الشعور بأنه لن يكون هناك تغيير كبير.

وأضاف لوكالة فرانس برس من باتراس، ثالث مدن اليونان "تظهر الأحاديث مع الناس أنهم يشعرون بخيبة أمل من الحزبين الرئيسيين".

وتابع "اليونانيون ليس لديهم مخرج في الوقت الحالي. أريد حكومة تنادي بمصالح الناس وتدعمها وتساعد الاقتصاد على النمو. مما أراه، هذه ليست الحال".



