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واشنطن: لا تغيير في السياسة حول الدعم الأميركي لأوكرانيا

واشنطن: لا تغيير في السياسة حول الدعم الأميركي لأوكرانيا
20 مايو 2023 09:51

تعمل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم السبت على تبديد الانطباع بأن دعمها، الذي تم الإعلان عنه حديثا، لتشكيل تحالف لتدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرات المقاتلة كان تحولا سياسيا.

وذكر جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما في اليابان "لم يتغير شئ".

وأصر على أن الولايات المتحدة لم تسحب على الإطلاق الطائرات المقاتلة، طراز "إف16-" من الطاولة من قبل. كان بايدن قد أبلغ زعماء مجموعة السبع في هيروشيما أمس الجمعة على أن أميركا ستدعم التدريب المشترك للحلفاء للطيارين الأوكرانيين، على طائرات مقاتلة من الجيل الرابع، بما في ذلك طائرات "إف16.".

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كان مسؤول كبير بالحكومة الأميركية قد صرح على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما باليابان أمس الجمعة إنه في الوقت الذي يتم فيه التدريب، سيقرر ائتلاف من الدول المشاركة في هذا الجهد، موعد تسليم الطائرات، وعددها، ومن سيقوم بتوفيرها.

وسيتم التدريب خارج أوكرانيا في مواقع في أوروبا، وسيستغرق عدة أشهر، وفقا للمسؤول الأميركي، الذي أشار إلى أن من المقرر أن يبدأ التدريب خلال الأسابيع المقبلة. 

المصدر: د ب أ
جو بايدن
أميركا
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