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زيلينسكي يصل إلى هيروشيما السبت

زيلينسكي يصل إلى هيروشيما السبت
20 مايو 2023 08:37

يُتوقّع وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى هيروشيما باليابان السبت حيث يُشارك في قمّة مجموعة السبع ويعقد خصوصا نهاية هذا الأسبوع اجتماعا ثنائيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون حسبما قالت مصادر دبلوماسيّة.
وذكر أحد هذه المصادر أنّه يُنتظر أن يصل زيلينسكي إلى هيروشيما اعتبارا من السبت، على أن يُشارك الأحد في لقاءات مع قادة بلدان مجموعة السبع والدول المدعوّة إلى القمّة.
من جهته قال مصدر دبلوماسي فرنسي إنّ زيلينسكي يصل إلى هيروشيما في طائرة وفّرتها فرنسا إثر محادثة مع ماكرون و"بناء على طلب الأوكرانيّين".

ومن المقرر أن يعقد زيلينسكي في هيروشيما اجتماعات ثنائية أيضا مع نظيره الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

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المصدر: آ ف ب
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