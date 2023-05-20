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زلزال بقوة 7.1 درجة يهز جنوب شرقي جزر لويالتي

زلزال بقوة 7.1 درجة يهز جنوب شرقي جزر لويالتي
20 مايو 2023 08:27

 قالت السلطات إن زلزالا بلغت قوته 7.1 درجة هز جنوب شرقي جزر لويالتي في إقليم كاليدونيا الجديدة التابع لفرنسا في جنوب المحيط الهادي اليوم السبت.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية التي رصدت عدة توابع في المنطقة بعد الزلزال أن الزلزال كان على عمق حوالي 36 كيلومترا.
وقال مكتب الأرصاد الجوية في أستراليا إنه لا يوجد خطر من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) على البر الرئيسي لأستراليا والجزر والأقاليم.
وأمس الجمعة، تسبب زلزال بقوة 7.7 درجة في خطر حدوث تسونامي عبر المحيط الهادي لكن تم إعلان زوال الخطر لاحقا.

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المصدر: رويترز
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