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برلسكوني يغادر المستشفى بعد أسابيع من العلاج

سيلفيو برلسكوني يلوح بيده مغادرا المستشفى
20 مايو 2023 01:12

علت الابتسامة وجه رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني بينما كان يغادر مستشفى "سان رافائيل" في مدينة ميلانو بالسيارة، الجمعة، عائدا إلى منزله بعد قضاء ستة أسابيع هناك للعلاج من التهاب رئوي مرتبط بمرض سرطان الدم المزمن الذي يعاني منه.
ودخل برلسكوني (86 عاما) المستشفى في الخامس من أبريل الماضي وبقي في العناية المركزة لأكثر من 10 أيام.
وقال برلسكوني، في بيان "كانت فترة مؤلمة وصعبة. ولكن، بعد الظلام، انتصرت مرة أخرى"، مشيرا إلى أنه يشعر "براحة كبيرة" وتوجه بالشكر لكل من تمنى له السلامة.
وأضاف "انتهى الكابوس".
وعبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي يضم ائتلافها الحكومي حزب (إيطاليا.. إلى الأمام) الذي يتزعمه برلسكوني، عن ترحيبها بخروجه من المستشفى وكتبت على تويتر "سننتظرك في الميدان لنخوض العديد من المعارك معا".
وقال وزير الخارجية أنطونيو تاياني، وهو أبرز عضو ينتمي لحزب (إيطاليا.. إلى الأمام) في حكومة لا يلعب فيها برلسكوني دورا مباشرا، "كلنا سعداء بعودتك لمنزلك، مرحبا بعودة الرئيس!".
شغل برلسكوني منصب رئيس وزراء إيطاليا في ثلاث فترات هي 1994-1995 و2001-2006 و2008-2011.

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المصدر: وكالات
سيلفيو برلسكوني
المستشفى
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