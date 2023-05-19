أوكرانيا تعلن صد هجمات روسية قرب باخموت

قالت أوكرانيا، الجمعة، إنها صدت هجمات شنتها قوات روسية في محاولة لاستعادة أراض حول مدينة باخموت.

وأوضحت وحدة قذائف "مورتر" أوكرانية، قرب المدينة لوكالة رويترز للأنباء، إنها تقدمت هذا الأسبوع لكنها تواجه نيرانا كثيفة من القوات الروسية.

وقال جندي أوكراني "النيران كانت مكثفة هذا الأسبوع. تقدمت قواتنا قليلا وتوقفت بالقرب من القناة".

وقالت قوات الوحدة إنها تطلق نحو 100 قذيفة مورتر يوميا على مواقع روسية.

وتقول أوكرانيا إنها أحرزت تقدما طفيفا هذا الأسبوع بأطراف المدينة في منطقة دونباس الصناعية.

وأكدت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني أن القوات الروسية حققت بعض المكاسب داخل المدينة نفسها في قتال شرس لكنها لم تسيطر عليها.

وأوضحت، في رسالة على تلغرام "تتواصل معارك شديدة الضراوة في منطقة باخموت". وقالت إن روسيا عززت عدد قواتها وكميات الذخيرة.

وأضافت "معدل تقدم قواتنا في ضواحي باخموت اليوم انخفض إلى حد ما".