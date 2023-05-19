السبت 20 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

سكوت يسعى ليكون أول جمهوري من أصل أفريقي يترأس أميركا

السناتور الأميركي تيم سكوت
20 مايو 2023 00:53

ترشّح السناتور الأميركي تيم سكوت سعيا ليكون أول رئيس جمهوري من أصل أفريقي، وفق ما كشفت وثائق قدمت إلى لجنة الانتخابات الفدرالية الجمعة.
ويخطط السناتور، البالغ 57 عاما الذي كان من المتوقع أن يدخل السباق منذ شكل لجنة تمهيدية رئاسية في أبريل، لإطلاق حملة ترشحه رسميا في بلدته "نورث تشارلستون" في كارولاينا الجنوبية الاثنين.
وخلال الأشهر الماضية، زار ولايات تعد مهمة لتحقيق زخم في سباق الفوز بترشيح الحزب الجمهوري، إذ شدد على قيمه المحافظة التي اكتسبها من نشأته في منزل فقير بغياب أحد والديه.
كذلك، ركّز على أنه عضو مجلس الشيوخ الجمهوري الوحيد من أصل أفريقي.
وقال سكوت، على موقع تويتر الخميس، إن "العائلات الأميركية متعطشة للأمل. يجب أن نتحلى بالإيمان. الإيمان بالله وببعضنا البعض وبأميركا".
ينضم سكوت بذلك إلى ساحة مكتظة بالمرشحين الساعين للتفوق على دونالد ترامب، المتقدّم حتى اللحظة في استطلاعات الرأي. لكن سكوت يواجه مهمة صعبة إذ تظهر استطلاعات الرأي أن نسب التأييد له لا تتجاوز 2%، أي أنه متأخر بمعدل 34 نقطة عن الرئيس السابق.
ومن بين المرشحين الآخرين نيكي هايلي مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في عهد ترامب، وآسا هاتشينسون، الحاكم السابق لولاية أركنسو، ورائد الأعمال فيفيك راماسوامي، والمذيع لاري إلدر.
لكن الخصم الأبرز لترامب هو حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي يتوقع أن يطلق حملته الأسبوع المقبل.

أخبار ذات صلة
بينهم رئيس سابق.. روسيا تمنع 500 أميركي من دخول أراضيها
زعيم الجمهوريين وبايدن يدليان بتصريحات بشأن أزمة الدين العام
المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
الانتخابات الرئاسية
تيم سكوت
آخر الأخبار
الوحدة يعود من المغرب بتعادل سلبي مع الجيش
الرياضي
الوحدة يعود من المغرب بتعادل سلبي مع الجيش
اليوم 01:36
بالفوز على الترجي.. الأهلي إلى النهائي الـ16 في «الأبطال»
الرياضي
بالفوز على الترجي.. الأهلي إلى النهائي الـ16 في «الأبطال»
اليوم 01:34
جانب من لقاء لانا نسيبة وهانس جروندبرج (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تجدد دعم العملية السياسية في اليمن
اليوم 01:13
فلاديمير بوتين
عربي ودولي
بوتين: روسيا مهتمة بتطوير العلاقات الودية مع الدول العربية
اليوم 01:13
فيصل بن فرحان وأحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي عقب القمة (أ ف ب)
عربي ودولي
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استراتيجية عربية جديدة لحل الأزمات
اليوم 01:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©