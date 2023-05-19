زيلينسكي يحضر قمة قادة دول مجموعة السبع

أعلن أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، الجمعة، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، سيحضر قمة قادة دول مجموعة السبع المنعقدة في مدينة هيروشيما باليابان.

وبدأت أعمال القمة الجمعة وتستمر ثلاثة أيام.

جاءت تصريحات يرماك بعد تقارير متضاربة حول ما إذا كان زيلينسكي سيحضر القمة شخصياً أو عبر الإنترنت.

ورد يرماك على سؤال حول ما إذا كان الرئيس الأوكراني سيتوجه إلى اليابان قائلاً «أجل، يمكنني تأكيد ذلك».

ويرغب زيلينسكي في مقابلة زعماء في القمة، خصوصاً الرئيس الأميركي جو بايدن الذي سيتحدث معه حول مشاركة واشنطن في «تحالف الطائرات المقاتلة».

وقال يرماك «يمكنني التحدث رسمياً اليوم عن تشكيل تحالف الطائرات، وهذا يعني أن أوكرانيا ستمتلك قريباً كل شيء لحماية أجوائها ومدنها».

في وقت سابق الجمعة، أبدى الرئيس الأميركي استعداداً للسماح لدول أخرى بتزويد أوكرانيا بمقاتلات تطالب بها بشدة، من نوع «أف-16» أميركية الصنع، في تحول كبير في الدعم الغربي لكييف.

يخضع تسليم هذه الطائرات إلى أوكرانيا من قبل دولة أخرى لموافقة مسبقة من جانب الولايات المتحدة، وتحديداً لإذن من وزارة الخارجية، حرصاً على حماية التكنولوجيا العسكرية الأميركية.

كانت بريطانيا دعت الثلاثاء إلى «تحالف دولي» يهدف إلى تزويد الجيش الأوكراني بطائرات قتالية.