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عربي ودولي

أبوالغيط يطالب بالتمسك بالعمل الجماعي

أحمد أبو الغيط
20 مايو 2023 01:12

الرياض (الاتحاد)

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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ضرورة تمسك الدول العربية في هذه المرحلة التاريخية بمصالحها معياراً أساسياً للمواقف الدولية، داعياً إلى التمسك بالعمل الجماعي سبيلاً أكيداً لتعزيز الكتلة العربية.
ولفت أبوالغيط في كلمة أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية الـ32، إلى أن أزمات المنطقة العربية لم تجد للحل طريقاً بعد عقد وأكثر من المعاناة، داعياً إلى وقف القتال في السودان، والتزام الأطراف بمبدأ الحوار، صوناً لدماء الشعب، وحفاظاً على السودان ومقدراته ووحدته الترابية وسلامة مؤسساته الوطنية.
ودعا إلى أن تكون قمة جدة علامة بدء لتفعيل حل عربي يوقف الأزمة في السودان، ويصحح أخطاء ارتكبت في الماضي ويتوخى المصلحة العليا للدولة السودانية. 
وذكر أن الأزمات العربية تشهد الآن حالة من التجميد، وهي فرصة يتعين اغتنامها.. من أجل تفعيل حلول عربية لتلك الأزمات العربية.

أحمد أبو الغيط
القمة العربية
جامعة الدول العربية
الجامعة العربية
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