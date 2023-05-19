خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استراتيجية عربية جديدة لحل الأزمات

شعبان بلال (جدة، القاهرة)

قال خبراء ومحللون سياسيون إن القمة العربية عززت العمل العربي المشترك في مقابل التحديات التي تواجه المنطقة، كما أسست لاستراتيجية عربية جديدة لحل الأزمات.

وقال الباحث السياسي السوري إبراهيم كابان إن حضور الرئيس الأوكراني، وبث برقية الرئيس الروسي إلى القمة، تؤكدان أهمية التأثير العربي في القضايا العالمية، لافتاً إلى أن القمة أيضاً تناولت القضايا البارزة مثل سوريا وفلسطين والأزمات في السودان واليمن والصومال والظروف الاقتصادية الصعبة في لبنان.

وأشار كابان في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن هناك استراتيجية عربية جديدة لحل العديد من الأزمات، خاصة سوريا، وإعادتها للحضن العربي.

من جانبه، رأى الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني بشير عصمت أن القمة العربية شهدت إعادة الاعتبار للعالم العربي في مواجهة الكثير من التحديات التي تواجه المنطقة وإعادة الاستقرار لها.

وبين الباحث السياسي السوداني عثمان عبد الحليم أن القمة العربية جاءت في ظل أحداث ومتغيرات سياسية ساخنة تجري في الساحة العربية، مشيراً إلى أن عودة الرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة تعتبر حدثاً استثنائياً.

وفرض ملف الأزمة السودانية نفسه بقوة على أجندة هذه القمة التي تأتي في وقت نموذجي بالنسبة للسودان، إذ أكد الباحث السياسي السوداني أن القمة تتزامن مع الاقتتال في السودان، خصوصاً أن جدة احتضنت قبل أيام محادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

ولفت عبد الحليم إلى أهمية هذه القمة في المساهمة في تأسيس مبادرة مماثلة انطلاقاً من إعلان جدة، وربما التمهيد لوقف دائم لإطلاق النار تمهيداً لتسوية نهائية للصراع المسلح.

ومن الأردن، قال الباحث السياسي الأردني الدكتور عامر السبايلة لـ «الاتحاد»، إن القمة العربية أكدت التضامن العربي والعمل المشترك بشكل يفيد في إيجاد الحلول للكثير من الملفات، خاصة عودة سوريا إلى الحضن العربي، وتصاعد الأزمة السودانية والقضية الفلسطينية، موضحاً أن القمة جمعت الدول العربية، وشهدت توافقاً على الكثير من الملفات.