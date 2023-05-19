ارتفاع جديد لقتلى التصعيد في السودان

تجددت الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة بحري المجاورة، الجمعة، مخلفة مزيداً من الضحايا.

وارتفعت حصيلة قتلى التصعيد الذي بدأ يوم 15 أبريل الماضي، إلى 705 أشخاص وما لا يقل عن 5287، مصاباً وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجمعة، إن الصراع أدى إلى نزوح ما يقدر بنحو 843 ألف شخص داخل السودان، ولجوء حوالي 250 ألفاً إلى الدول المجاورة.

كما اندلع اشتباكات في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور وإحدى أكبر مدن البلاد، لليوم الثاني بعد هدوء نسبي استمر لأسابيع.

وقال نشطاء محليون إن النيران اشتعلت في سوق محلية وإن المصابين واجهوا صعوبات في الوصول إلى المستشفيات. وقالت هيئة محامي دارفور، وهي مجموعة للدفاع عن حقوق الإنسان، إن عدد القتلى بلغ 27 شخصاً مع وجود عشرات المصابين حتى الآن.

وحصدت هجمات شنتها جماعات محلية واشتباكات لاحقة في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور أرواح المئات.