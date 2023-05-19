برلمان ليبيا: لا حل إلا بإجراء الانتخابات دون إقصاء

حسن الورفلي (بنغازي)

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن الحل الوحيد في ليبيا عبر إجراء الانتخابات وعدم إقصاء أي ليبي أو تهميشه مهما كانت توجهاته، وترك الخيار للصندوق والشعب الليبي.

وأكد صالح، خلال استقباله أمس، وفداً من أعيان وحكماء المنطقة الغربية، «الدور الوطني للقبائل في أنحاء البلاد كافة لتحقيق أمن واستقرار البلاد»، واستعرض عمل مجلس النواب، مؤكداً إنجازه لكل ما هو مناط به من أجل تحقيق إرادة الليبيين في إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

وأكد عقيلة صالح ضرورة تشكيل حكومة مصغرة واحدة بمدة زمنية محددة 6 أو 8 أشهر مهمتها الإشراف على إجراء الانتخابات بشكل محايد وحفظ أموال الليبيين.

وفي سياق آخر، التقى مستشار وزارة الدفاع البريطانية، مارتن سامبسون، النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، أمس، في لندن، لبحث الدور البريطاني، والتعاون الليبي في مجالات الأمن والدفاع.

ووفقاً لإعلام المجلس الرئاسي، فقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين ليبيا والمملكة المتحدة في مجالات التدريب والاستشارات المتعلقة بالدفاع وأمن الحدود، وغيرها من المسائل ذات الصلة.

وتم التأكيد على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين، بما يخدم هدف تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأمن حدودها، وتعزيز قدرة الحكومة الليبية في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة.

وأكد اللافي، خلال اللقاء، حرص المجلس الرئاسي على متابعة هذه المسائل وإعطائها الأولوية.

إلى ذلك، شدّد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، على أن استقرار ليبيا أمر ضروري، مشيراً إلى استعداد بلاده إلى لعب دور «الميسر والمنسق» في إعادة توحيد القوات المسلحة الليبية.

جاء ذلك في إحاطة للوزير الإيطالي أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين، حيث قال: «لقد حققنا حتى الآن القليل جداً مقارنة بالجهود المبذولة في ليبيا»، مشيراً إلى البعثات المختلفة التي ستشارك فيها إيطاليا في ليبيا خلال العام 2023 على المستويين الوطني والدولي والأوروبي.