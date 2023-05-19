«حكماء المسلمين» يدين اقتحام الأقصى

القاهرة (الاتحاد)

دان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بشدة اقتحام مسؤولين بالحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وأكد مجلس حكماء المسلمين «رفضه القاطع لمثل هذه الانتهاكات المتكررة ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك»، داعيًا إلى ضرورة العمل على إيجاد حلول عادلة للقضية الفلسطينية، ودعم الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي سياق متصل، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته لاقتحام أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست، المسجد الأقصى المبارك.

وقال إن «استمرار اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى، وانتهاك حرماته يعد تصعيداً خطيراً».