السبت 20 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«حكماء المسلمين» يدين اقتحام الأقصى

«حكماء المسلمين» يدين اقتحام الأقصى
20 مايو 2023 01:13

القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدين اقتحام المسجد الأقصى المبارك
«أبوظبي للخلايا الجذعية» يطلق «سيجنال»

دان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بشدة اقتحام مسؤولين بالحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
وأكد مجلس حكماء المسلمين «رفضه القاطع لمثل هذه الانتهاكات المتكررة ومحاولات التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك»، داعيًا إلى ضرورة العمل على إيجاد حلول عادلة للقضية الفلسطينية، ودعم الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وفي سياق متصل، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته لاقتحام أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست، المسجد الأقصى المبارك.
وقال إن «استمرار اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى، وانتهاك حرماته يعد تصعيداً خطيراً».

حكماء المسلمين
مجلس حكماء المسلمين
فلسطين
المسجد الأقصى
المسجد الأقصى المبارك
اقتحام الأقصى
إسرائيل
الحكومة الإسرائيلية
آخر الأخبار
الوحدة يعود من المغرب بتعادل سلبي مع الجيش
الرياضي
الوحدة يعود من المغرب بتعادل سلبي مع الجيش
اليوم 01:36
بالفوز على الترجي.. الأهلي إلى النهائي الـ16 في «الأبطال»
الرياضي
بالفوز على الترجي.. الأهلي إلى النهائي الـ16 في «الأبطال»
اليوم 01:34
جانب من لقاء لانا نسيبة وهانس جروندبرج (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تجدد دعم العملية السياسية في اليمن
اليوم 01:13
فلاديمير بوتين
عربي ودولي
بوتين: روسيا مهتمة بتطوير العلاقات الودية مع الدول العربية
اليوم 01:13
فيصل بن فرحان وأحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي عقب القمة (أ ف ب)
عربي ودولي
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استراتيجية عربية جديدة لحل الأزمات
اليوم 01:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©