ضبط إرهابيين في بغداد وكركوك

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، أمس، إلقاء القبض على 3 إرهابيين في محافظتي بغداد وكركوك.

وذكرت المديرية، في بيان، أنه «بعمليات استباقية وجهود حثيثة لشعب قيادات الفرق السادسة والثامنة والـ 17 وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض تم نصب كمائن محكمة في منطقتي اللهيمد والمشاهدة وحي كردستان».

وأضافت أن «العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 3 متهمين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء أبو غريب والطارمية والدبس»، لافتة إلى أنه «تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً».