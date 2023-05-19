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ضبط إرهابيين في بغداد وكركوك

أرشيفية
20 مايو 2023 01:12

هدى جاسم (بغداد)

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ضبط 6 إرهابيين في العراق

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، أمس، إلقاء القبض على 3 إرهابيين في محافظتي بغداد وكركوك.
وذكرت المديرية، في بيان، أنه «بعمليات استباقية وجهود حثيثة لشعب قيادات الفرق السادسة والثامنة والـ 17 وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض تم نصب كمائن محكمة في منطقتي اللهيمد والمشاهدة وحي كردستان».
وأضافت أن «العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 3 متهمين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء أبو غريب والطارمية والدبس»، لافتة إلى أنه «تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً».

بغداد
كركوك
الاستخبارات العراقية
مكافحة الإرهاب
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