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الرئيس الصيني يدعو لتعاون كامل مـع «آسيا الوسطى»

الرئيس الصيني يدعو لتعاون كامل مـع «آسيا الوسطى»
20 مايو 2023 01:13

شيان (وكالات) 

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دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ أمس، إلى «استغلال كامل» لإمكانيات التعاون بين بلاده ودول آسيا الوسطى في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة الصناعية.
وفي كلمة ألقاها خلال قمة غير مسبوقة مع دول آسيا الوسطى، حضّ شي رؤساء الدول الخمس على «استغلال كامل لإمكانات التعاون التقليدي في مجالات الاقتصاد والتجارة والقدرة الصناعيّة والطاقة والنقل»، وفق مقتطفات من خطابه نشرتها وكالة «أنباء الصين الجديدة الرسمية». كما أكد ضرورة تطوير «محركات جديدة للنمو، مثل المال والزراعة والحد من الفقر وخفض انبعاثات الكربون والصحة والابتكار الرقمي».
ويستضيف الرئيس الصيني هذا الأسبوع «قمة الصين وآسيا الوسطى» في دورتها الأولى منذ إقامة علاقات دبلوماسية في 1992 بين الدولة الآسيوية العملاقة وجمهوريات كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.
وقال شي إنه يتعين على المنطقة والصين تعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة من أجل الحفاظ على صداقة دائمة. كما وعد شي بتقديم دعم للمنطقة بقيمة 26 مليار يوان «3.7 مليار دولار».
وأعلن أن القادة سيجتمعون مجدداً في 2025 في كازاخستان من أجل «الحفاظ على صداقة دائمة».
وينعقد هذا اللقاء الذي وصفته بكين بأنه «في غاية الأهمية» بالتزامن مع قمة لدول مجموعة السبع في هيروشيما في اليابان.

الرئيس الصيني
الصين
آسيا الوسطى
شي جينبينغ
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