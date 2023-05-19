اليونيسيف: سنواصل العمل في أفغانستان

كابول (وكالات)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» أنها ستواصل العمل في أفغانستان وتقديم خدمات لإنقاذ الحياة للنساء والأطفال، على الرغم من الحظر، الذي يمنع الموظفات المحليات من العمل لدى المنظمة الدولية.

وفي مؤتمر صحفي، عقد في نيويورك، ذكر فران إيكيزا، رئيس المنظمة لشؤون أفغانستان أن الموظفات في المنظمة، سيواصلن العمل من المنزل والمكتب، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس. وأضاف أن المنظمة الأممية ستواصل العمل في أفغانستان، باختيار آلية جديدة، مشيرًا الى أن النساء الأفغانيات لن يستسلمن، تحت أي ظروف. وأضاف أن «الموظفات في تلك المنظمة، يواجهن تهديدات خطيرة وأن الأمم المتحدة لا تريد أن يؤدي قرارها إلى تعريض موظفاتها إلى المزيد من المخاطر»، مضيفاً أن «عمل الموظفات الأفغانيات المحليات هو تحد آخر يتعين على اليونيسيف حله». وطبقا لنتائج الأمم المتحدة، يواجه نحو 2.3 مليون طفل مخاطر سوء تغذية خطيرة، و875 ألف فتى وفتاة يواجهون مخاطر الوفاة بسبب سوء التغذية الشديد والحاجة إلى علاج.